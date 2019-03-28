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Британские парламентарии решили перенести дату выхода из ЕС

28 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Изначально планировалось, что Brexit (выход страны из ЕС) состоится 29 марта 2019 года, но депутаты предложили перенести его на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от того, когда примут сделку.

За перенос выступил 441 депутат, а против высказались 105 парламентариев, пишет Reuters. Также Британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit, сообщает Bloomberg . О соответствующих результатах голосования объявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Ранее в марте участники саммита ЕС согласовали перенос Brexit на 22 мая, если парламент Британии поддержит это решение. При этом премьер-министр Британии Тереза Мэй просила лидеров ЕС перенести сроки на 30 июня. Мэй также обещала уйти в отставку, если депутаты палаты общин примут её договор об условиях выхода страны из ЕС. Она пыталась утвердить соглашение в январе и марте, но оба раза его отклоняли. Мэй согласовала этот договор с Брюсселем в ноябре 2018 года.

Brexit – выход Великобритании из Евросоюза. Референдум о принятии этого решения состоялся в 2016 году. Планировалось, что процесс отделения Соединенного Королевства должен завершиться 29 марта 2019-го.

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