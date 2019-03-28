Сегодня 28 марта 2019 года, 10:55

Британские парламентарии решили перенести дату выхода из ЕС

Изначально планировалось, что Brexit (выход страны из ЕС) состоится 29 марта 2019 года, но депутаты предложили перенести его на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от того, когда примут сделку.

За перенос выступил 441 депутат, а против высказались 105 парламентариев, пишет Reuters. Также Британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit, сообщает Bloomberg . О соответствующих результатах голосования объявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Ранее в марте участники саммита ЕС согласовали перенос Brexit на 22 мая, если парламент Британии поддержит это решение. При этом премьер-министр Британии Тереза Мэй просила лидеров ЕС перенести сроки на 30 июня. Мэй также обещала уйти в отставку, если депутаты палаты общин примут её договор об условиях выхода страны из ЕС. Она пыталась утвердить соглашение в январе и марте, но оба раза его отклоняли. Мэй согласовала этот договор с Брюсселем в ноябре 2018 года.

Brexit – выход Великобритании из Евросоюза. Референдум о принятии этого решения состоялся в 2016 году. Планировалось, что процесс отделения Соединенного Королевства должен завершиться 29 марта 2019-го.