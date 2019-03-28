Сегодня 28 марта 2019 года, 10:55

БП ВС рассказала об обжаловании решения органа власти по ГПК

Большая Палата Верховного Суда определила признаки решения субъекта властных полномочий, которое может быть оспорено в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, сообщает портал судебной власти Украины.

Решение субъекта властных полномочий по признакам ненормативного акта, действие которого исчерпывается после его реализации, может оспариваться с точки зрения законности, а требование о признании решения незаконным – рассматриваться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, если по результатам реализации такого решения у соответствующего лица возникло право гражданское, а спорные правоотношения, на которых основывается иск, имеют частноправовой характер.

В таком случае требование о признании решения незаконным может рассматриваться как способ защиты нарушенного гражданского права по статье 16 Гражданского кодекса Украины и предъявляться в суд для рассмотрения в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, если основанием предъявления искового требования о признании решения незаконным является оспаривание гражданского вещного права, возникшее у определенного субъекта в результате и после реализации решения субъекта властных полномочий.

Депутаты Луцкого городского совета Волынской области обратились в суд в защиту интересов территориальной громады Луцка с иском, в котором просили признать противоправным и отменить решение Луцкого городского совета Волынской области «О предоставлении ООО «Жилой квартал» на условиях аренды земельного участка для строительства и обслуживания нежилых помещений» с целью устранения нарушений Горсоветом законности при передаче в аренду ООО «Жилой квартал» земельного участка коммунальной собственности.

Как установили суды предыдущих инстанций, спор возник между сторонами в результате принятия обжалуемого решения, которым Горсовет предоставил указанном ООО на условиях аренды земельный участок для строительства и обслуживания нежилых помещений сроком на 10 лет с даты заключения договора аренды земли. Горсовет не осуществлял властных управленческих функций и выступала в этих отношениях не как субъект властных полномочий, а лишь как равноправный участник земельных отношений и владелец земли.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что административные суды рассматривают споры, имеющие в основе публично-правовой характер, то есть вытекающие из властно-распорядительных функций или исполнительно-распорядительной деятельности публичных органов. Если в результате принятия решения лицо приобретает вещное право, то спор касается частноправовых отношений и подлежит рассмотрению в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства в зависимости от субъектного состава сторон спора.

Кроме этого, БП ВС обратила внимание на то, что согласно законодательству депутат местного совета может реализовать право на участие в деятельности совета и в принятии советом соответствующих решений. Нормами действующего законодательства для депутата установлен особый способ воздействия как на принятие решений органом местного самоуправления, так и на жизнь жителей соответствующей административно-территориальной единицы. Однако депутат совета законодательно не наделен правом осуществлять представительство интересов территориальной общины в судах.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.