EVRIS проконсультировала Concorde Capital относительно проблемного кредитного портфеля группы компаний размером более 50 миллионов долларов

Команда практики разрешения споров EVRIS выступила консультантом Concorde Capital, ведущей украинской инвестиционной компании, относительно перспектив приобретения проблемного кредитного портфеля группы украинских компаний. Общая сумма задолженности составляла более 50 миллионов долларов США.
Команда EVRIS предоставила клиенту комплексное юридическое заключение о перспективах и ожидаемом размере взыскания задолженности по кредитному портфелю указанной группы.
Ключевыми направлениями исследования юристов EVRIS были как проверка юридического статуса и имущественного состояния заемщиков, так и анализ существующих судебных разбирательств в рамках кредитных отношений и рекомендуемой стратегии действий по эффективному погашения задолженности.
Над проектом работали управляющий партнер Игорь Кравцов, юристы Юрий Мосунов и Петр Новаковский.
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