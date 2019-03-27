Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 марта 2019 года, 18:01

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

EVRIS проконсультировала Concorde Capital относительно проблемного кредитного портфеля группы компаний размером более 50 миллионов долларов

27 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Команда практики разрешения споров EVRIS выступила консультантом Concorde Capital, ведущей украинской инвестиционной компании, относительно перспектив приобретения проблемного кредитного портфеля группы украинских компаний. Общая сумма задолженности составляла более 50 миллионов долларов США.

Команда EVRIS предоставила клиенту комплексное юридическое заключение о перспективах и ожидаемом размере взыскания задолженности по кредитному портфелю указанной группы.

Ключевыми направлениями исследования юристов EVRIS были как проверка юридического статуса и имущественного состояния заемщиков, так и анализ существующих судебных разбирательств в рамках кредитных отношений и рекомендуемой стратегии действий по эффективному погашения задолженности.

Над проектом работали управляющий партнер Игорь Кравцов, юристы Юрий Мосунов и Петр Новаковский.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1109) от 26/03/19 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 13 (1109)
Отрасли практики

Со второй попытки

РЕПОРТАЖ

Дань карьере

Судебная практика

Чекпоинт

Тема номера:

Руководство со знанием

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом