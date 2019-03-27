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НАПК составило протоколы в отношении трех судей

27 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении пяти должностных лиц за несоблюдение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Как отмечается, в суд направлен протокол в отношении Вячеслава Зеленина, который перед увольнением с должности судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда несвоевременно без уважительных причин подал декларацию за период, не охваченный ранее поданными декларациями.

В суд также направлен протокол об административном правонарушении в отношении судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Олега Матущака, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодную декларацию за 2017 год.

Также в суд направлены два протокола в отношении судьи Ровенского окружного административного суда Андрея Сала, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодные декларации за 2016 и 2017 годы.

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