НАПК составило протоколы в отношении трех судей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении пяти должностных лиц за несоблюдение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАЗК.
Как отмечается, в суд направлен протокол в отношении Вячеслава Зеленина, который перед увольнением с должности судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда несвоевременно без уважительных причин подал декларацию за период, не охваченный ранее поданными декларациями.
В суд также направлен протокол об административном правонарушении в отношении судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Олега Матущака, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодную декларацию за 2017 год.
Также в суд направлены два протокола в отношении судьи Ровенского окружного административного суда Андрея Сала, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодные декларации за 2016 и 2017 годы.
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