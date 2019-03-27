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Менеджер МХП уволен со скандалом из-за финансовых махинаций

27 марта 2019 года Источник:UBR

На одном из крупнейших украинских агропредприятий разразился мощный корпоративный скандал. Руководство «Мироновского хлебопродукта» уволило своего главного агронома Алексея Сергеенко и допустило утечку информацию о его «финансовых махинациях». Об этом написала «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу МХП. Как сообщается, топ-менеджера проверили на полиграфе и смогли при помощи аппарата подтвердить его злоупотребления.

«Алексей Сергеенко был действительно уличен в неправомерных действиях, которые повлекли не только финансовые убытки компании, но и ударили по ее репутации. Много лет, работая в компании, г-н Сергеенко имел авторитет высококвалифицированного специалиста и мог лоббировать интересы контрагентов, применяя для этого разные схемы и получая от этого финансовую выгоду», — цитируется пресс-служба МХП.

Такие истории крайне редко выносятся на суд общественности, поскольку они бьют по репутации предприятий. Совершенно очевидно, что агропроизводитель пытается сделать все, чтобы уволенный работник имел серьезные проблемы с трудоустройством.

В то же время в МХП не сообщили, в какой сумме исчисляется ущерб от деятельности Сергеенко. И не уточнили, будут ли привлекать его к уголовной ответственности: писать заявления в НАБУ, прокуратуру или в другие правоохранительные органы.

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