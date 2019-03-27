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СМИ: Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

27 марта 2019 года Источник:Finclub

Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Как сообщает SVT, среди выявленных нарушений — много клиентов с сомнительной репутацией, о деловых целях и денежных потоках которых не имелось достаточной информации, банк не уведомлял о подозрительных трансакциях, а нынешний гендиректор Swedbank Биргитте Боннесен еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

В начале марта основатель и гендиректор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием денег из России и других бывших республик СССР через Swedbank. По его словам, разоблачением некоторых коррупционных схем занимался аудитор Сергей Магнитский.

Ранее были названы банки, участвующие в отмывании российских денег. В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».

Канал SVT сообщал, что экс-президент Виктор Янукович вывел не менее 3,6 млн долларов США из Украины через Swedbank. Деньги окружения Януковича осели в Швейцарии.

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