Сегодня 27 марта 2019 года, 18:01

Экс-министр обороны СССР приговорен по делу о событиях 1991 года

Вильнюсский окружной суд Литвы вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову. Вместе с ним виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 1991 года признали экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

Обоих фигурантов осудили заочно. Язов получил 10 лет, Головатов — 12, передает «Sputnik Литва». Еще одному россиянину — бывшему военному Юрию Мелю — назначили 7 лет тюрьмы, сообщает LRT.lt. Вынесения приговора также ожидает Геннадий Иванов.

Всего по делу проходят 67 граждан бывших союзных республик, большинство из них судят заочно. Фигурантов обвиняют в причастности к гибели людей во время вооруженных столкновений протестующих у Вильнюсской телебашни в ночь на 13 января 1991 года. В результате конфликта погибли 14 человек, еще около 700 пострадали. Литовская прокуратура считает, что жертв убили советские солдаты.

Преследования по делу о трагедии в Литве начались в 2006 году. В России выступили с критикой процесса. В июле 2018 года СКР возбудил дело против генпрокуроров и суда Литвы за привлечение россиян к уголовной ответственности. Следственный комитет посчитал действия литовской стороны незаконными. Также СКР отметил, что уголовное преследование проходило по УК Литовской Республики, который был принят в 2011 году, то есть спустя много лет после событий 1991 года.