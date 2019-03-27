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Сегодня 27 марта 2019 года, 16:26

Утверждены тестовые вопросы для кандидатов на должности судей Апелляционной палаты IP-суда

Высшей квалификационной комиссией судей Украины 26 марта 2019 года утверждены тестовые вопросы для проведения экзамена в пределах квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается на сайте ВККС.

С перечнем оснований тестовых вопросов можно ознакомиться по ссылке.

В перечне насчитывается 1000 вопросов по разным отраслям права (конституционное, трудовое, гражданское, хозяйственное, право интеллектуальной собственности и т.д.).