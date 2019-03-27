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АМКУ ищет претендента на должность начальника отдела экспертизы решений юрдепартамента

27 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины опубликовал условия проведения конкурса на должность начальника отдела экспертизы решений юридического департамента.

Кандидаты должны иметь высшее образование по специальности «Правоведение» не ниже магистра.

Также необходим опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В», или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет.

Условия туда включают базовый должностной оклад в размере 10010 грн.

Ознакомиться с другими вакансиями можно по ссылке.

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