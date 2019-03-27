АМКУ ищет претендента на должность начальника отдела экспертизы решений юрдепартамента

Антимонопольный комитет Украины опубликовал условия проведения конкурса на должность начальника отдела экспертизы решений юридического департамента.
Кандидаты должны иметь высшее образование по специальности «Правоведение» не ниже магистра.
Также необходим опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В», или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет.
Условия туда включают базовый должностной оклад в размере 10010 грн.
Ознакомиться с другими вакансиями можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: