Сегодня 27 марта 2019 года, 14:54

Суд приостановил эксплуатацию части отеля Hilton по обращению ГСЧС

Суд приостановил эксплуатацию помещений отеля Hilton на бульв. Тараса Шевченко, 28-30, до полного устранения нарушений, выявленных столичной Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Об этом свидетельствует постановление Окружного админсуда Киева от 18 марта 2019 года, передает facenews.

Суд приостановил эксплуатацию технического этажа отеля, помещений кафе на 7 этаже, помещений предприятий розничной торговли (магазин Sanahunt), «Спа Центра», помещения «Укрэксимбанка», помещений электрощитовых на уровнях М1 и L, помещений подземного паркинга отеля и др.

В октябре 2018 ГУ ГСЧС в Киеве провело проверку отеля Hilton, в результате которой было установлено, что помещение эксплуатируется с нарушением правил и норм пожарной и техногенной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, для обеспечения подъезда пожарных машин и доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение отеля не обустроены круговые проезды с соответствующей шириной и радиусом поворота; в жилых апартаментах отсутствуют внутриквартирные пожарные краны-комплекты; нарушены минимальные противопожарные расстояния от здания отеля до рядом стоящего здания; коридоры гостиничной части облицованы горючим материалом с неопределенными показателями горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности; пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки) загромождены мебелью, материальными ценностями; электрощитовые засорены и загромождены посторонними предметами, эксплуатируются как складские помещения; не все помещения здания оборудованы автоматической системой пожаротушения; помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с использованием адресных компонентов; персонал не проходит обязательные практические тренировки по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей с установленной периодичностью и т.д.

На время рассмотрения дела судом ООО «Международно-деловой центр», являющееся владельцем гостинично-офисного комплекса с жилыми апартаментами Hilton, не предоставило суду доказательств, что указанные в акте проверки нарушения были устранены.

Большинство выявленных ГСЧС нарушений являются следствием нарушений, допущенных чиновниками и заказчиками строительства еще при разработке проектной документации. А именно: отсутствие круговых проездов для пожарных машин, превышение по высоте в центре Киева при существующих ограничениях в 27 метров, отсутствие придомовой территории и т.д.