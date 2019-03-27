Сегодня 27 марта 2019 года, 14:54

В фокусе внимания слушателей LHS — существенные условия M&A, о которых рассказал Михаил Лукашенко, советник ЮФ Aequo

В продолжение блока о структурировании M&A Михаил Лукашенко, советник ЮФ Aequo, выступил с лекцией «Существенные условия M&A. Warranties и indemnity».

«Какие условия должны быть выполнены для того, чтобы произошло закрытие сделки?» — задал вопрос слушателям LHS Михаил Лукашенко. Во-первых, это решение проблем, которые покупатель идентифицировал в процессе проверки компании или бизнеса (due diligence). Во-вторых, получение разрешений регуляторов, например Антимонопольного комитета.

Что касается оплаты сделки, то лектор привел в пример два способа корректировки цены. Первый способ — отчетность о закрытии (completion accounts). В таком случае расчет происходит на момент закрытия сделки, основой расчета является специально подготовленная отчетность, а цена или ее часть оплачивается после закрытия сделки. Такой способ оплаты более привлекателен для покупателя, отметил лектор. Второй способ известен как «закрытая коробка» (locked box). Здесь расчет происходит на некоторую дату до закрытия сделки, основа для расчета — отчетность на конец периода (до закрытия сделки), экономический интерес переходит к покупателю до закрытия сделки, а цена может быть уплачена до или в момент закрытия. Такой способ оплаты цены более привлекателен для продавца, утверждает эксперт.

Далее Михаил Лукашенко рассказал о гарантиях (warranties) и последствиях их нарушения. Гарантии — это прежде всего заявление продавца о состоянии компании или бизнеса. Лектор сообщил, что гарантии обычно покрывают все существенные аспекты бизнеса, в том числе ведение учета, операции после даты последней финансовой отчетности, сделки со связанными лицами, наличие долгового финансирования и соответствующих обеспечений, подтверждение права собственности на ключевые активы, раскрытие условий ключевых коммерческих контрактов, налоговые гарантии; соответствие регуляторным требованиям (лицензии, разрешения).

Последствием нарушения гарантий может быть возмещение убытков покупателя, при этом покупатель должен доказать, что гарантия нарушена, и вследствие нарушения гарантии уменьшилась стоимость компании или бизнеса.

Гарантия — это своеобразная форма ретроспективной корректировки цены, подчеркнул лектор. Так, покупатель получает средство защиты в случае, если гарантии в отношении бизнеса или компании оказываются некорректными.

Кроме того, гарантии могут служить способом получения информации о компании. Поскольку продавец не несет ответственности за нарушение гарантии, если он сообщил покупателю о проблеме, продавец получает мотивацию раскрыть реальное положение дел в компании или бизнесе.

Также Михаил Лукашенко рассказал об обязательстве по возмещению ущерба (indemnity).

Имеется в виду обещание продавца возместить покупателю ущерб, который возникает по конкретной причине (indemnified event). Так, последствием наступления такого события (indemnified event), в частности, станет безусловное обязательство возместить ущерб (нет обязательства показывать связь между событием и уменьшением стоимости компании).

Особое внимание Михаил уделил также возможным способам ограничения ответственности покупателя за нарушение гарантий.