ГРС отказала в согласовании каждого пятого проекта регуляторных актов

В 2018 году Государственная регуляторная служба отказала в согласовании 19% проектов регуляторных актов.
С целью недопущения введения регулирования, способного ухудшить условия осуществления хозяйственной деятельности и создать предпосылки для злоупотреблений в отдельных сферах хозяйственной деятельности, ГРС отказала в согласовании ряда проектов регуляторных актов, разработанных центральными органами исполнительной власти, сказано на сайте Службы.
В частности, принятые решения касались следующих проектов регуляторных актов:
- проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О почтовой связи»;
- проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно создания условий для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» («кешбэк»);
- проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере туризма»;
- проекта постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)»;
- проекта постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Положение об использовании воздушного пространства Украины»;
- приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины «Об утверждении Порядка получения документов, материалов и другой информации, необходимых для осуществления государственного контроля за соблюдением земельного законодательства, использованием и охраной земель всех категорий и форм собственности, плодородия почв».
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: