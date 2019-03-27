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Сегодня 27 марта 2019 года, 13:21

ГРС отказала в согласовании каждого пятого проекта регуляторных актов

Проекты были разработаны министерствами

В 2018 году Государственная регуляторная служба отказала в согласовании 19% проектов регуляторных актов.

С целью недопущения введения регулирования, способного ухудшить условия осуществления хозяйственной деятельности и создать предпосылки для злоупотреблений в отдельных сферах хозяйственной деятельности, ГРС отказала в согласовании ряда проектов регуляторных актов, разработанных центральными органами исполнительной власти, сказано на сайте Службы.

В частности, принятые решения касались следующих проектов регуляторных актов:

- проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О почтовой связи»;

- проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно создания условий для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» («кешбэк»);

- проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере туризма»;

- проекта постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)»;

- проекта постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Положение об использовании воздушного пространства Украины»;

- приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины «Об утверждении Порядка получения документов, материалов и другой информации, необходимых для осуществления государственного контроля за соблюдением земельного законодательства, использованием и охраной земель всех категорий и форм собственности, плодородия почв».