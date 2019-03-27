Сегодня 27 марта 2019 года, 13:21

Кривой Рог: судья сообщает о нападении со стороны адвоката и группы неизвестных

Судья Центрально-городского районного суда города Кривого Роман Кузнецов сообщил о нападении адвоката, который вызвал срыв судебного заседания и повредил имущество, передает портал судебной власти Украины.

В производстве судьи находилось ходатайство следователя Нацполиции об аресте временно изъятого имущества.

11 марта 2019 года во время рассмотрения ходатайства в открытом судебном заседании лица, которые не являются участниками судебного процесса, но были приглашены в суд адвокатом, и другие неустановленные лица (около 20 человек) пытались сорвать слушания указанного ходатайства, нецензурно выражались в отношении судьи, вели себя дерзко, на замечания не реагировали, говорится в сообщении.

Во время указанного судебного заседания адвокат подал заявление об отводе следователя судьи, ему было отказано.

Судья сообщает, что 22 марта 2019 года во время дальнейшего рассмотрения ходатайства следователя об аресте временно изъятого имущества адвокат напал на него, о чем судья сразу сообщил правоохранительным органам и подал заявление, которое было внесено в ЕРДР по части 1 статьи 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Судья информирует, что после указанных событий он заявил самоотвод.

Г-н Кузнецов считает, что «по результатам вмешательства в правосудие путем совершения насилия в отношении судьи и повреждения его мобильного телефона» дальнейшее рассмотрение уголовного производства в отношении этого лица было невозможно.

Во время указанных событий в зале судебного заседания снова присутствовали другие лица, приглашенные адвокатом, которые нецензурно выражались в отношении судьи, вели себя вызывающе и отказывались покинуть зал судебного заседания.

В тот же день группа неустановленных граждан ворвалась в зал судебного заседания и пыталась сорвать проведение заседания. После сообщения по телефону 102 в суд прибыли наряд патрульной полиции и оперативная группа.

Судья считает поведение адвоката вмешательством в осуществление правосудия, что свидетельствует об откровенном пренебрежении гарантиями независимости судей, неуважении к представителям органов судебной власти, и просит Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть указанное обращение и принять решение об обеспечении принципа независимости судей и их правовой защиты во время осуществления ими профессиональной деятельности.

Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.