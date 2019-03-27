Присутствие российских военных в Венесуэле сочли нарушением конституции страны

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Tenemos Noticias.
Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы г-н Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что «в очередной раз нарушается конституция».
«Похоже, что (в правительстве Николаса Мадуро) они не доверяют своим вооруженным силам, потому что они их импортируют... Они снова нарушают Конституцию», — заявил Гуайдо во время своего выступления.
Напомним: 24 марта с.г. в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний.
Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках «продолжающегося военного сотрудничества двух союзников».
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