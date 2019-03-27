В турнире на кубок UNBA 2019 согласилась участвовать 21 футбольная команда

В соответствии с распоряжением председателя САУ №14 от 25 февраля с.г. о проведении Национального футбольного турнира среди адвокатов на кубок UNBA 2019 для участия в футбольном турнире были поданы заявки от 21 команды из разных регионов, в частности, представлены:
Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская области, город Киев, Кировоградская, Львовская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Хмельницкая, Харьковская, Херсонская, Черниговская, Черкасская области. В то же время некоторые команды создали сборные («Черкассы-Николаев», «Харьков-Донецк», «Харьков-Луганск»).
В ходе турнира состоится товарищеский матч между сборными командами адвокатов Украины в категории 45+ (в состав сборных вошли игроки из Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Харьковской областей).
Жеребьевка среди команд-участников турнира состоится 12 апреля с.г.
Национальный турнир по футболу среди адвокатов на кубок UNBA 2019 состоится 13-14 апреля в Днепре (проспект Пилиппа Орлика, 20, клуб Human).
Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.
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