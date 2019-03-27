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Сегодня 27 марта 2019 года, 11:46

FinClub: началась замена генеральных лицензий на валютные операции на новые лицензии

Национальный банк Украины начал замену генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии, которые выдаются в соответствии с Законом «О валюте и валютных операциях», вступившим в силу 7 февраля 2019 года.

26 марта с.г. НБУ принял решение о переоформлении генеральных лицензий на осуществление валютных операций первым восьми небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют.

Речь идет о ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп», ООО «Финод», ООО «ФК «Финансовый мир», ООО «ФК «Конверсия», ООО «Иноме Групп», ООО «Смарт Финэксперт», ООО «24 онлайн», ООО «Пост Финанс».

Новые лицензии выданы бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.