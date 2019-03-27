Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 марта 2019 года, 11:46

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

FinClub: началась замена генеральных лицензий на валютные операции на новые лицензии

27 марта 2019 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины начал замену генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии, которые выдаются в соответствии с Законом «О валюте и валютных операциях», вступившим в силу 7 февраля 2019 года.

26 марта с.г. НБУ принял решение о переоформлении генеральных лицензий на осуществление валютных операций первым восьми небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют.

Речь идет о ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп», ООО «Финод», ООО «ФК «Финансовый мир», ООО «ФК «Конверсия», ООО «Иноме Групп», ООО «Смарт Финэксперт», ООО «24 онлайн», ООО «Пост Финанс».

Новые лицензии выданы бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1109) от 26/03/19 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 13 (1109)
Отрасли практики

Со второй попытки

РЕПОРТАЖ

Дань карьере

Судебная практика

Чекпоинт

Тема номера:

Руководство со знанием

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом