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Граждан лишают субсидии по жалобам соседей

27 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Министерство социальной политики на основании жалоб лишает граждан незаконно полученных субсидий и принуждает их вернуть деньги. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «РБК-Украина».

Министр напомнил о том, что летом прошлого года был открыт реестр субсидий, в котором заметили очень богатых граждан.

«После того, как мы открыли реестр, к нам начали поступать тысячи писем от соседей, которые нам сигнализируют», — рассказал министр.

Рева рассказал, что министерство через систему государственных социальных инспекторов проверяет жалобы. «И в случае выявления мы принимаем меры», — сказал он и добавил, что незаконно полученная субсидия должна быть возвращена.

При этом министр отметил, что ответственность может наступать только в том случае, если граждане сами указывали ложные сведения для получения субсидий, а не в результате ошибки управлений соцзащиты.

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Комментарии:»

100% молодцы! 27 марта 2019 года 10:27 #

Я хожу и экономлю, а сосед с субсидией на мэрсе!
С чего это?
Я плачу налоги, а сосед безраюотный на мэрсе!
Конечно снимайте субсидии.

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