Министерство социальной политики на основании жалоб лишает граждан незаконно полученных субсидий и принуждает их вернуть деньги. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «РБК-Украина».
Министр напомнил о том, что летом прошлого года был открыт реестр субсидий, в котором заметили очень богатых граждан.
«После того, как мы открыли реестр, к нам начали поступать тысячи писем от соседей, которые нам сигнализируют», — рассказал министр.
Рева рассказал, что министерство через систему государственных социальных инспекторов проверяет жалобы. «И в случае выявления мы принимаем меры», — сказал он и добавил, что незаконно полученная субсидия должна быть возвращена.
При этом министр отметил, что ответственность может наступать только в том случае, если граждане сами указывали ложные сведения для получения субсидий, а не в результате ошибки управлений соцзащиты.
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Я хожу и экономлю, а сосед с субсидией на мэрсе!
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