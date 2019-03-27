Сегодня 27 марта 2019 года, 11:46

Граждан лишают субсидии по жалобам соседей

Министерство социальной политики на основании жалоб лишает граждан незаконно полученных субсидий и принуждает их вернуть деньги. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «РБК-Украина».

Министр напомнил о том, что летом прошлого года был открыт реестр субсидий, в котором заметили очень богатых граждан.

«После того, как мы открыли реестр, к нам начали поступать тысячи писем от соседей, которые нам сигнализируют», — рассказал министр.

Рева рассказал, что министерство через систему государственных социальных инспекторов проверяет жалобы. «И в случае выявления мы принимаем меры», — сказал он и добавил, что незаконно полученная субсидия должна быть возвращена.

При этом министр отметил, что ответственность может наступать только в том случае, если граждане сами указывали ложные сведения для получения субсидий, а не в результате ошибки управлений соцзащиты.