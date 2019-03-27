Совет НБУ выработал позицию относительно госбанков

Совет Национального банка утвердил рекомендации правлению НБУ и правительству относительно влияния государственных банков на трансмиссионный механизм монетарной политики.
Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
Правительству при реализации Стратегии развития государственных банков рекомендуется учитывать вероятность их одновременной переориентации на потребительское кредитование, что может иметь негативные системные эффекты.
Также Кабмину советуют пересмотреть в перспективе ориентир доли ОВГЗ в структуре активов с 25% (в соответствии с принципами стратегического реформирования государственного банковского сектора) в сторону снижения.
Совет НБУ обратил внимание на рискованность одновременной концентрации активности госбанков на сегменте розничного кредитования в среднесрочной перспективе и считает необходимым увеличить уровень специализации банков с госдолей для снижения присутствия на одинаковых или смежных сегментах рынка.
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