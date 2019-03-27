Сегодня 27 марта 2019 года, 10:13

Конгрессмены США поддерживают законопроект против «Северного потока-2»

Палата представителей США поддержала законопроект, который направлен против строительства российского газопровода «Северный поток-2». За документ, который должен помочь США, странам Европы и Евразии укрепить глобальную энергетическую безопасность, проголосовал 391 конгрессмен, пишет «Голос Америки».

Известно, что представители демократических сил в Палате призывают правительство США принять меры для сокращения зависимости европейских стран от российских энергоресурсов, а также увеличить конкуренцию на газовом рынке. Кроме того, в документе говорится о помощи американским компаниям в наращивании экспорта технологий и ресурсов в Европу.

«Я рад, что стал свидетелем таких оперативных действий по этому законопроекту и с гордостью присоединился к моим коллегам, которые сегодня проголосовали за него», — сказал конгрессмен Адам Кинзингер после голосования.

По его словам, Россия уже давно использует энергоносители в качестве оружия для манипулирования европейскими странами. «Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия», — добавил г-н Кинзингер.