Сегодня 26 марта 2019 года, 17:15

Актуальные вопросы аренды помещения бизнес-центра в ходе лекции в LHS осветили Максим Максименко, советник ЮФ AVELLUM, и Дарина Михайленко, юрист ЮФ AVELLUM

О юридических нюансах приобретения бизнес-центра в случае его аренды слушателям LHS рассказали Максим Максименко, советник ЮФ AVELLUM и Дарина Михайленко, юрист ЮФ AVELLUM.

В начале лекции Максим Максименко и Дарина Михайленко предложили проанализировать следующий кейс: клиент собирается приобрести актив — бизнес-центр (БЦ) в Киеве; БЦ зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество как единый объект; все торговые помещения БЦ используются арендаторами.

Первый вопрос, который задали лекторы: имеет ли арендатор право на преимущественную покупку объекта, ведь согласно части 2 статьи 777 ГК Украины наниматель, надлежащим образом исполняющий обязанности по договору найма, в случае продажи вещи, переданной в аренду, имеет преимущественное право перед другими лицами на ее приобретение.

Но здесь нужно учитывать, выделено ли помещение как отдельный объект, обратили внимание лекторы. Так, согласно части 1 статьи 795 ГК Украины в аренду может быть передана часть здания, и в случае, если часть здания выделена и находится в гражданском обороте как отдельная вещь, наниматель имеет преимущественное право на покупку исключительно части здания, которая находится в его пользовании в соответствии с договором аренды.

Ответ на вопрос, что делать, если помещение не выделено, дает судебная практика. К примеру, в постановлении Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 10 октября 2017 по делу №922/1298/17 указано: «... доводы о том, что истец приобрел преимущественное право арендатора на покупку спорных нежилых помещений являются немотивированными, поскольку, согласно условиям настоящего договора, в арендном пользовании истца находилась лишь часть нежилого помещения — 9 кв.м».

И все же в каких случаях наниматель может стать совладельцем БЦ? Лекторы предложили рассмотреть такой способ, как улучшение вещи. Так, в соответствии со статьей 778 Гражданского кодекса Украины наниматель может улучшить вещь, переданную в аренду, только с согласия арендодателя. В зависимости от вида улучшений для арендатора будут разные правовые последствия. К примеру, если улучшения отделимые (могут быть отделены без повреждения вещи), то наниматель имеет право на их изъятие (часть 2 статьи 778 ГК). Если же в результате улучшений создается новая вещь, арендатор становится совладельцем такого имущества. Суды, анализируя вопрос создания новой вещи, чаще всего руководствуются такими критериями, как существенное увеличение стоимости объекта, изменение функционального назначения объекта, существенное улучшение полезных свойств объекта (увеличение будущих выгод от использования).