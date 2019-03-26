Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 марта 2019 года, 18:48

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Полиция не усмотрела состава преступления в ликвидации Верховного Суда Украины

26 марта 2019 года Источник:Корреспондент

Полиция закрыла дело по факту возможной незаконной ликвидации Верховного Суда Украины. Об этом во вторник, 26 марта 2019 года, сообщил «Левый берег» со ссылкой на материалы суда.

Дело было закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

В прошлом месяце и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк обратился в суд с жалобой на постановление следователя Евтушенко от 29 декабря 2018 года о закрытии уголовного производства. Г-н Гуменюк отметил, что Нацполиция не провела всестороннего расследования, не исследовала всех обстоятельств уголовного производства и преждевременно приняла решение о закрытии уголовного производства, а выводы следователя не соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных уголовных преступлений.

Он сослался на то, что следователем допрошены в качестве свидетелей только три человека, которые в дальнейшем могут быть признаны подозреваемыми или обвиняемыми в этом уголовном производстве, поэтому их показания являются недопустимыми доказательствами.

Также г-н Гуменюк указал, что во время досудебного расследования следователь не проверил сведения о присвоении полномочий руководителя аппарата Верховного Суда Украины, председателя ликвидационной комиссии, не допросил его, как исполняющего обязанности председателя Верховного Суда Украины, судей Верховного Суда Украины и так далее.

Кроме того, он обратил внимание, что согласно резолютивной части обжалованного постановления о закрытии уголовного производства следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса, однако не указано, в действиях каких лиц установлено отсутствие состава уголовных правонарушений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1109) от 26/03/19 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 13 (1109)
Отрасли практики

Со второй попытки

РЕПОРТАЖ

Дань карьере

Судебная практика

Чекпоинт

Тема номера:

Руководство со знанием

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом