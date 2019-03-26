Сегодня 26 марта 2019 года, 18:48

Полиция не усмотрела состава преступления в ликвидации Верховного Суда Украины

Полиция закрыла дело по факту возможной незаконной ликвидации Верховного Суда Украины. Об этом во вторник, 26 марта 2019 года, сообщил «Левый берег» со ссылкой на материалы суда.

Дело было закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

В прошлом месяце и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк обратился в суд с жалобой на постановление следователя Евтушенко от 29 декабря 2018 года о закрытии уголовного производства. Г-н Гуменюк отметил, что Нацполиция не провела всестороннего расследования, не исследовала всех обстоятельств уголовного производства и преждевременно приняла решение о закрытии уголовного производства, а выводы следователя не соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных уголовных преступлений.

Он сослался на то, что следователем допрошены в качестве свидетелей только три человека, которые в дальнейшем могут быть признаны подозреваемыми или обвиняемыми в этом уголовном производстве, поэтому их показания являются недопустимыми доказательствами.

Также г-н Гуменюк указал, что во время досудебного расследования следователь не проверил сведения о присвоении полномочий руководителя аппарата Верховного Суда Украины, председателя ликвидационной комиссии, не допросил его, как исполняющего обязанности председателя Верховного Суда Украины, судей Верховного Суда Украины и так далее.

Кроме того, он обратил внимание, что согласно резолютивной части обжалованного постановления о закрытии уголовного производства следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса, однако не указано, в действиях каких лиц установлено отсутствие состава уголовных правонарушений.