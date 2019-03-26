Сегодня 26 марта 2019 года, 18:48

Мировые автоконцерны против регистрации Aurus в Европе

Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку российской люксовой автокомпании Aurus, поданную в Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUPIO).

Как пишут «Известия», представители иностранных компаний утверждают, что российский бренд до степени смешения схож с названиями их товарных знаков. Toyota реализует хэтчбек Auris, Lamborghini — кроссовер Urus, а Michelin — шины Taurus.

Например, Toyota указывает, что оба знака различаются лишь предпоследней буквой. «Потребители в целом склонны сосредотачиваться на начальной части названия из-за системы чтения слева направо. Различие в одну букву приводит к тому, что игнорируется и без того небольшая разница», — говорится в обращении японского производителя.

Есть риск, что Aurus придется переименовать для рынка ЕС, считают эксперты: против российского бренда играет отсутствие репутации. Товарный знак уже зарегистрирован в Бенилюксе, а также в Латвии и Литве, заявили в Минпромторге. Есть вероятность, что оппоненты оспорят регистрацию и в этих странах, предупреждают эксперты.

Семейство автомобилей Aurus разработано на платформе «Кортеж». Бренд позиционируется как первая российская машина представительского класса для высших лиц государства, которая должна заменить в этой роли иномарки.