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Монетизация льгот: ограничение по количеству поездок снял суд

26 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Окружной административный суд Киева отменил ограничение Кабинета Министров по монетизации льгот на проезд. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что истец подал в суд и требовал отменить пункты порядка, которые определяли, что размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (или Киеве) на 30 поездок. Истец также ссылался на то, что эти пункты ограничивают его право на льготный проезд именно 30 бесплатными поездками.

Суд признал противоправными и недействительными указанные пункты порядка монетизации льгот на проезд, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним: в марте 2018 года КМУ определил социальные нормативы для внедрения монетизации льгот на проезд. Предполагалось, что монетизация будет рассчитываться на основе нормы — 30 поездок в месяц.

Ранее также сообщалось, что льготники в Киеве могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченное количество раз при наличии карточки киевлянина.

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