Монетизация льгот: ограничение по количеству поездок снял суд

Окружной административный суд Киева отменил ограничение Кабинета Министров по монетизации льгот на проезд. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что истец подал в суд и требовал отменить пункты порядка, которые определяли, что размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (или Киеве) на 30 поездок. Истец также ссылался на то, что эти пункты ограничивают его право на льготный проезд именно 30 бесплатными поездками.
Суд признал противоправными и недействительными указанные пункты порядка монетизации льгот на проезд, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним: в марте 2018 года КМУ определил социальные нормативы для внедрения монетизации льгот на проезд. Предполагалось, что монетизация будет рассчитываться на основе нормы — 30 поездок в месяц.
Ранее также сообщалось, что льготники в Киеве могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченное количество раз при наличии карточки киевлянина.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: