Сегодня 26 марта 2019 года, 15:41

Правосудие — это чернила, которыми написан договор между властью и гражданским обществом, убежден посол ЕС в Украине

Сегодня в Киеве проходит Конференция региональных советов реформ правосудия — ежегодное мероприятие, организованное Проектом Европейского Союза (ЕС) «Право-Justice», с участием представителей власти, юристов, ученых и общественных организаций из Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской областей и Донбасса. В ходе открытия Конференции отечественные и международные эксперты обменялись мнениями и дали свою оценку трансформациям, которые произошли в сфере правосудия и смежных правовых институтов Украины за последние пять лет.

В последнее время наше государство достигло значительного прогресса в проведении судебной реформы: за предыдущие пять лет удалось сделать то, чего не удавалось сделать за предшествующие годы независимости Украины, подчеркнул глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли. Но Украине еще есть куда расти, к чему стремится на пути реализации и имплементации ключевых реформенных новаций, например, в части полноценного внедрения электронного правосудия и эффективного применения новых процессуальных механизмов. По словам европейского дипломата, проблемной зоной для иностранных инвесторов до сих пор остается недостаточный уровень обеспечения принципа верховенства права в Украине. Верховенство права, как отмечалось, одна из основных ценностей, которые стали фундаментом усиления сотрудничества между Украины и Европейским союзом в рамках Соглашения об ассоциации. «Правосудие — это чернила, которыми написан договор между властью и гражданским обществом», — констатировал Хюг Мингарелли. В то же время он признает, что любая страна, которая идет по пути реформирования, неизбежно сталкивается с неким сопротивлением со стороны тех, кто не готов к переменам и не хочет жить по новым правилам. Причем, в Украине противостояние между реформаторами и «консерваторами» очень ожесточенное. «Мы на стороне реформаторов, — озвучивает позицию ЕС иностранный эксперт, заверяя. Вы можете на нас рассчитывает».

В период с 2014 до 2019 года Украина действительно прошла длинный и непростой путь реформирования сферы правосудия и смежных правовых институтов, вторит ему руководитель департамента правовой политики Администрации Президента Украины, секретарь Совета пол вопросам судебной реформы Константин Косовский. «Титаническим сдвигом» в этой части он назвал принятие в 2016 году конституционных изменений в части правосудия, а также напомнил о главных законодательных вехах в части их имплементации, принятие пяти законов: «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем совете правосудия», «О Конституционном Суде Украины», новые процессуальные кодексы, а также обновление специального законодательства, регулирующего вопросы исполнительного производства. Но реформа еще не завершена, отмечает г-н Красовский, говоря о необходимости принятия нового закона об адвокатуре и адвокатской деятельности и усовершенствования фундаментальной сферы — юридического образования, от которой, по большому счету, и зависит качество работы трех основных фигур сферы правосудия — судьи, адвоката и прокурора.

«Неотъемлемой частью эффективной судебной защиты является обязательность исполнения судебных решений», — констатировала заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, напоминая, что с 2017 года в Украине появился новый профессиональный институт частного исполнителя, а система исполнения судебных решений Украины стала смешанной. Несмотря на непродолжительный период работы последней, в сфере исполнительного производства уже наметились позитивные сдвиги. Светлана Глущенко озвучила некоторые статистические данные. Так, на конец 2018 года фактическое исполнение судебных решений в органах государственной исполнительной службы составило 40% (из числа завершенных исполнительных производств), или же 24% от числа решений, подлежащих исполнению. Новый институт частного исполнителя также демонстрирует хорошие результаты своей деятельности. По данным замминистра юстиции, фактическое исполнение решений частными исполнителями на сегодня составило 54% (из числа завершенных исполнительных производств), или 11% от количества исполнительных документов, которые находились у них производстве. Также Светлана Глущенко рассказала о факторах, которые сдерживают прогресс Украины в части исполнения судебных решений: например, недостаточное количество частных исполнителей. Она анонсировала, что уже сегодня будет презентовано механизмы усовершенствования порядка доступа к этой профессии, а также изменения работы Дисциплинарной комиссии частный исполнителей.