LHS приглашает профессиональное сообщество обсудить создание организации арбитражных управляющих

Пока Кодекс по процедурам банкротства готовится к подписанию, у профессионального сообщества есть время подготовиться к созданию эффективной и независимой профессиональной ассоциации арбитражных управляющих.
Обсудить принципы, вокруг которых должно произойти объединение профессии, и основы профессиональной этики лидеры отрасли соберутся на LHS Discussion Hub «Организация самоуправления арбитражных управляющих: как не упустить шанс?» 29 марта 2019 года.
Регистрация участников доступна по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: