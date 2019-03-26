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LHS приглашает профессиональное сообщество обсудить создание организации арбитражных управляющих

26 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Пока Кодекс по процедурам банкротства готовится к подписанию, у профессионального сообщества есть время подготовиться к созданию эффективной и независимой профессиональной ассоциации арбитражных управляющих.

Обсудить принципы, вокруг которых должно произойти объединение профессии, и основы профессиональной этики лидеры отрасли соберутся на LHS Discussion Hub «Организация самоуправления арбитражных управляющих: как не упустить шанс?» 29 марта 2019 года.

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Международный арбитраж

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