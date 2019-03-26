он же e-mail

Сегодня 26 марта 2019 года, 17:15

Опубликован проект Концепции реформирования юридического образования

Министерство юстиции Украины предлагает для общественного обсуждения наработанный совместно с Министерством образования и науки Украины проект Концепции реформирования юридического образования. Обсуждение документа продлится до 25 апреля 2019 года.

Ознакомиться с проектом Концепции можно по ссылке.

Целью Концепции является создание условий для модернизации содержания юридического образования, направленных на:

- установление стандартов доступа к регулируемым видам юридической деятельности, в том числе для достижения стратегических приоритетов реформы правосудия в Украине;

- соответствие образования современным ожиданиям и вызовам общества;

- повышение конкурентоспособности выпускников юридических школ на рынке труда;

- формирование фундаментальных теоретических знаний и практических компетенций юристов;

- повышение уровня осведомленности в вопросах профессиональной этики и прав человека;

- понимание фундаментальной роли юриста в утверждении верховенства права через защиту прав и свобод человека.

Срок реализации Концепции составляет пять лет.

Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности должны быть дополнены особыми требованиями к подготовке специалистов по специальностям «Право» и «Международное право», касающимися:

- кадровых требований относительно осуществления образовательной деятельности в сфере высшего юридического образования и последипломного образования, включая требования к уровню научной и профессиональной активности научно-педагогических (научных) работников;

- определения лицензированных объемов производства образовательной деятельности в сфере высшего юридического образования и последипломного образования по специальностям «Право» и «Международное право»;

- информационного обеспечения создания и ведения образовательной деятельности в сфере высшего юридического образования и последипломного образования по специальностям «Право» и «Международное право».

Система гарантии качества подготовки юристов дополнительно должна предусматривать:

- повышенные требования к поступающим в форме установления минимального порогового балла отдельных вступительных экзаменов для допуска к конкурсному отбору или проведения вступительных экзаменов в специально определенном формате;

- привлечение юристов-практиков к процедурам аккредитации образовательных программ и институциональной аккредитации высших учебных заведений;

- организацию и проведение единого вступительного экзамена для поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования по специальностям «Право» и «Международное право».

- организацию и проведение единого государственного квалификационного экзамена.

Основной задачей юриста является утверждение верховенства права посредством защиты прав и свобод человека. Юридическая профессия определяется как профессия, которая предусматривает деятельность по применению права. Признаками юридической профессии являются ее самоуправление, профессиональная независимость и профессиональная ответственность. Отдельные виды юридической деятельности в силу их социальной значимости регулируются государством.