Министерство юстиции Украины предлагает для общественного обсуждения наработанный совместно с Министерством образования и науки Украины проект Концепции реформирования юридического образования. Обсуждение документа продлится до 25 апреля 2019 года.
Ознакомиться с проектом Концепции можно по ссылке.
Целью Концепции является создание условий для модернизации содержания юридического образования, направленных на:
- установление стандартов доступа к регулируемым видам юридической деятельности, в том числе для достижения стратегических приоритетов реформы правосудия в Украине;
- соответствие образования современным ожиданиям и вызовам общества;
- повышение конкурентоспособности выпускников юридических школ на рынке труда;
- формирование фундаментальных теоретических знаний и практических компетенций юристов;
- повышение уровня осведомленности в вопросах профессиональной этики и прав человека;
- понимание фундаментальной роли юриста в утверждении верховенства права через защиту прав и свобод человека.
Срок реализации Концепции составляет пять лет.
Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности должны быть дополнены особыми требованиями к подготовке специалистов по специальностям «Право» и «Международное право», касающимися:
- кадровых требований относительно осуществления образовательной деятельности в сфере высшего юридического образования и последипломного образования, включая требования к уровню научной и профессиональной активности научно-педагогических (научных) работников;
- определения лицензированных объемов производства образовательной деятельности в сфере высшего юридического образования и последипломного образования по специальностям «Право» и «Международное право»;
- информационного обеспечения создания и ведения образовательной деятельности в сфере высшего юридического образования и последипломного образования по специальностям «Право» и «Международное право».
Система гарантии качества подготовки юристов дополнительно должна предусматривать:
- повышенные требования к поступающим в форме установления минимального порогового балла отдельных вступительных экзаменов для допуска к конкурсному отбору или проведения вступительных экзаменов в специально определенном формате;
- привлечение юристов-практиков к процедурам аккредитации образовательных программ и институциональной аккредитации высших учебных заведений;
- организацию и проведение единого вступительного экзамена для поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования по специальностям «Право» и «Международное право».
- организацию и проведение единого государственного квалификационного экзамена.
Основной задачей юриста является утверждение верховенства права посредством защиты прав и свобод человека. Юридическая профессия определяется как профессия, которая предусматривает деятельность по применению права. Признаками юридической профессии являются ее самоуправление, профессиональная независимость и профессиональная ответственность. Отдельные виды юридической деятельности в силу их социальной значимости регулируются государством.
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