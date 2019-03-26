Сегодня 26 марта 2019 года, 15:41

Свежий выпуск «Pro Право с Еленой Сукмановой» посвящен корпоративной безопасности

Вышел свежий выпуск правопросветительский программы «Pro Право с Еленой Сукмановой», авторского проекта первого заместителя министра юстиции Украины Елены Сукмановой, который направлен на повышение правовой культуры граждан. Тема интервью — корпоративная безопасность, а гостем программы выступил Сергей Погребной, председатель правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности, партнер ЮК Sayenko Kharenko.

«ЮП» предлагает ознакомиться с текстовым вариантом интервью.

— Многие бизнесмены считают, что корпоративная безопасность нужна только большим компаниям, которые интересны конкурентам. Скажите, какого размера компаниям нужно задумываться о внедрении корпоративной безопасности?

— Для начала давайте вспомним историю развития безопасности бизнеса в нашей стране. Первый этап — с 1991 по 2001 год. Это в первую очередь охрана, когда надо было защищаться от бандитских группировок. Второй этап — с 2001 по 2008 год, когда к вопросам безопасности стали относить финансово-экономическую и информационную составляющую. Конечно же, осталась и охрана. С 2008 года начался этап развития корпоративной безопасности. Причиной послужило развитие рынка корпоративного управления.

Соответственно корпоративная безопасность — это безопасность корпораций, а это уже размер бизнеса «средний плюс». Для промышленных предприятий мы ставим планку годового оборота где-то 200 млн грн, а для консалтинговых компаний — 100 млн грн.

— Какие главные угрозы для современного отечественного бизнеса вы могли бы выделить?

— В этом году топ-5 угроз, касающихся каждого бизнеса, следующие: на первом месте коррупция. Здесь ничего нового, опросы ведущих бизнес-ассоциаций подтверждают это. На втором месте — рейдерство. Последние четыре года этот тренд снова растет. До этого волна рейдерства была в 2001-2006 годах. Третье — отношения бизнеса с правоохранительными органами. Такого высокого уровня напряжения между силовиками и бизнесом, как сейчас, не было почти за весь период развития Украины. Четвертое — внутрикорпоративное мошенничество. Так называемая беловоротничковая преступность во всем мире сегодня является быстрорастущим трендом. Пятое — хищение информации. Это тоже новый тренд, который бизнес очень недооценивает.

— Какая роль службы корпоративной безопасности в борьбе с такой угрозой как коррупция? Чем она может помочь?

— Подразделения комплаенс и подразделения службы безопасности должны быть двумя самыми взаимодействующими структурами. Иными словами, превентивные меры, соблюдение законов, обучение персонала, создание внутри компании системы по обучению противостояния коррупции, выявлению и сообщению о коррупции — это главная задача.

—Как должна работать служба безопасности в вопросах борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством?

— Финансово-экономическая безопасность — это задача номер один, которую собственники всегда ставят перед своими «безопасниками». Одна из новых тенденций — это так называемая функция форензик…

— Расскажите подробнее…

— Последние три года это одно из модных слов. Я читаю лекции для глав наблюдательных советов, и на группу из 25 человек только один знает, что это такое. Иными словами — 4%. И, как правило, это финансовый директор. Форензик — это независимое внутреннее расследование, связанное с бухгалтерией, аудитом, экономикой. Оно проводится по фактам хищения активов, мошенничества с финансовыми документами, коррупции. Это расследование людей и денег.

В большинстве случаев форензик-расследования заказывают иностранные штаб-квартиры. Украинский бизнес достаточно редко пользуется такой услугой.

— Какие основные причины и угрозы внутрикорпоративных конфликтов, которыми позже могут воспользоваться конкуренты?

— Причины достаточно простые. Во-первых, это жадность людей, которые хотят иметь больше, чем они имеют на сегодняшний день, и их низкие моральные принципы. Вторая причина — отсутствие договоренностей между партнерами, как говорится, на берегу. У них есть какие-то понятийные отношения, что ты занимаешься этим, я — этим, деньги делим вот так, но на бумаге ничего нет. Опыт показывает, что большинство внутрикорпоративных конфликтов в украинском бизнесе связаны с бывшими партнерами. Третья причина, что у нас нет корпоративного структурирования. Очень многие, в том числе и очень богатые люди, боятся оформить бизнес на себя. Записывают его на секретарей, водителей, на доверенных лиц. Потом их перекупают и начинаются проблемы. Четвертая причина — снижение уровня влияния государства. Люди перестали бояться наказания.

Мошенники заведомо закладывают в рейдерские проекты деньги на то, чтобы откупиться и избавиться от ответственности, которая им грозит. Сегодняшнее уголовное законодательство вполне позволяет пересечь любую рейдерскую атаку. Тем не менее мы вынуждены принимать ряд антирейдерских законов, бить по хвостам, изменять законодательство. Я думаю, это неправильный путь. Должна быть воля государства.

— Я видела вашу презентацию со статистикой рейдерских захватов предприятий с 2013 года. Ежегодно эта цифра становится все меньше и меньше. С чем это связано?

— Снижение таких показателей происходит по двум причинам. Во-первых, количество интересных объектов снижается. Все, что можно было, уже распилили. Вторая причина — Министерство юстиции и сообщество предпринимателей все-таки реагирует, и Верховная Рада под их давлением вынуждена так или иначе принимать законы, которые перекрывают пути этих рейдерских схем.

— Давайте вернемся к функции службы корпоративной безопасности. Можно ли собственнику бизнеса как-либо спрогнозировать то, с какими угрозами он теоретически может столкнуться?

— Давайте начнем с того, должен ли собственник бизнеса озадачиться вопросом безопасности. В нашей стране — однозначно! Спасение рук утопающих — дело самих утопающих. Собственник может об этом не думать, но я гарантирую, что он так или иначе лишится своего бизнеса. Собственник должен требовать от службы безопасности выявления и минимизации рисков.

Что обязана делать служба безопасности? Во-первых, она должна проводить мониторинг, во-вторых, анализировать, а в-третьих, она должна предупреждать угрозы и риски. После мониторинга и анализа необходимо составлять карту рисков. Если ваша служба безопасности не участвует в разработке карты рисков для вашего бизнеса, то она уже наполовину бесполезна.

—Карта рисков должна включать внутренние и внешние угрозы?

— Да, а потом идет разделение административных, хозяйственных, производственных, кадровых, политические рисков и т.д. Также она должна сделать так называемую матрицу конкурентных рисков. Нужно определиться, кто наши конкуренты в районе, в городе, в Республике или глобально в мире. Для этого создается так называемая красная группа, которая включает в себя «безопасников», маркетологов и еще несколько профессий. Она ведет SWOT-анализ слабых и сильных сторон компании.

Обновление таких матриц и карт риска должно происходить, на мой взгляд, не реже чем раз в полгода. Кстати, я видел предприятия, где служба безопасности не допущена к конечному принятию и утверждению карты рисков. Мне просто интересно посмотреть на того собственника, который не допускает к этому службу безопасности, и что он будет делать, когда возникнет риск, и куда он побежит?

—Как мы можем описать идеальную службу безопасности среднего и большого бизнеса?

— Идеального в этом мире ничего нет. Но если говорить об идеальной службе безопасности, то это система, которая обеспечивает бесконфликтную бесперебойную работу предприятия, обеспечивает информацией своего собственника, обеспечивает получение прибыли и участвует в разработке стратегии будущего развития предприятия. Вот это идеальная служба.

Сегодня 90 % предприятий, дай Бог, если имеют просто службу безопасности. Лишь 2% предприятий в стране имеют систему корпоративной безопасности, когда безопасность внедрена во все процессы корпоративного управления, в подразделения, когда каждый человек в компании обучен правильно реагировать на возникающие угрозы, когда он знает, что делать, когда документальная база полностью описывает и планирует, как действовать при этих угрозах..

— А можете назвать типичные ошибки корпоративной службы безопасности в нашей стране?

— Например, служба безопасности не имеет контактов с собственником. Если «безопасник» не имеет выхода на собственника и подчинен топ-менеджеру, то он становится от него зависим и часто может вступать с ним в сговор. Также часто служба безопасности пытается отражать внешние риски, не занимаясь внутренними, а если внутренними, то только финансовыми.

При проведении аудита мы сталкивались со случаями, когда служба безопасности не знала о тех угрозах, которые были у топ-менеджеров предприятий, и через эти проблемы конкуренты могли влиять на этот топ-менеджмент.

— Еще одна ошибка — отсутствие проверки кадров. Есть такой хороший термин в отношении менеджеров — эффект третьего года. На третьем году менеджеры начинают считать, что они мало зарабатывают, что они собственнику приносят сумасшедшие деньги, что он богатеет, а они вкалывают по 15 часов в сутки, и здесь возникает искушение. Искушение украсть, поучаствовать в мошенничестве, присвоить себе какие-то деньги, взять откаты.

— Вы можете привести какой-то конкретный пример?

— Один из случаев, который мы расследовали, был связан с тем, что группа лиц в коммерческой службе получала маркетинговый бюджет на продвижение определенного товара, но 70% этих денег через подконтрольные или дружеские им структуры просто «пилили». При этом показатели по продажам они выполняли уже за счет имеющихся контактов. Им не нужен был в принципе этот маркетинговый бюджет для привлечения новых компаний.

— Почему, как правило, привлекают внешние компании для расследований? Потому что внутри компаний уже существует некоторый сговор. Работников объединяют дружеские отношения, кумовство. Здесь важно, что внешняя команда не подвержена ничьему влиянию. Также свидетели, как правило, больше раскрываются перед незнакомыми людьми. Даже если служба безопасности вскрыла какие-то факты, мы рекомендуем нанимать внешних расследователей. Но я, кстати, сталкивался с ситуациями, когда, наоборот, приходили с внешнего рынка к службе безопасности и указывали на хищения приблизительно на 500 тысяч долларов в год, и что это делал топ-менеджер компании. И служба безопасности говорила: мы не видели этих документов и мы не хотим расследовать это. Нас все устраивает: зарплата, премии, тут тепло и не дует. Были и такие случаи.

— Если представители бизнеса решили создать или улучшить уже существующую систему корпоративной безопасности, какие советы вы бы могли им дать в контексте того, как набирать людей, которые будут работать в этой службе?

— Проблема номер один в стране — это найти профессиональных людей, и не только в службу безопасности, но и в любой сфере. Первый совет: это не обязательно должны быть люди из правоохранительных органов. Очень часто приглашают людей с генеральских должностей, и они сразу после службы приходят в коммерческие структуры, а их мышление продолжает работать, как в государственной структуре. Для адаптации такому человеку нужно не менее полутора-двух лет. Этих людей нужно учить, что такое бизнес и как он работает. Нет уже погон, ты уже не можешь отдавать приказы. Люди, пришедшие со службы, должны привыкнуть к тому, что у них нет механизмов, которыми они пользовались раньше: у них нет негласных действий, прослушки, они не могут дать команду, провести оперативные действия. Это все незаконно на гражданской работе, то есть ты попадаешь в другую реальность.

Обязательно собирайте информацию об этих людях и обязательно привлекайте на собеседование к ним профессионалов. Кто-то должен с вами участвовать в собеседовании. Ни один собственник не может оценить человека, особенно профессионального опера. Они артисты и могут ужиться в любую роль и рассказать вам все, что вы захотите услышать.

(Беседовала Елена СУКМАНОВА,

первый заместитель министра юстиции Украины)