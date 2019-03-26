Дональд Трамп намерен преследовать оппонентов за «предательские вещи»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу спецпрокурора Роберта Мюллера и пообещал расследование в отношении всех политических врагов. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на «Радио Свобода».
В частности, отмечается, что Трамп не назвал имен, против кого хочет начать расследование, но, по его словам, эти люди делают «предательские вещи».
«Есть много людей, которые делали очень, очень злые вещи, я бы даже сказал предательские вещи против нашей страны... На этих людей обязательно обратят внимание», — заявил он.
Сенатор Линдси Грэм, республиканец, председатель юридического комитета Сената и соратник Трамп, заявил, что он попросит министра юстиции Уильяма Барра назначить специального прокурора, чтобы проверить, делали ли представители правоохранительных органов США ошибки в своем расследовании.
Напомним: 24 марта с.г. в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Двухлетнее расследование не выявило доказательств заговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.
После этого Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов заявил, что представит свой доклад по результатам расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году.
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