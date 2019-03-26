Судья Соломенского райсуда Киева отстранен от осуществления правосудия

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», с учетом решения, принятого Второй дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 25 марта 2019 года, судью Соломенского районного суда города Киева Вадима Сенина отстранили от правосудия.
Об этом информирует сайт ВСП.
Срок действия отстранения судей от правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
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