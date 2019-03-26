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Суд отказался отменять решение об аннулировании свидетельства адвоката провокатору

26 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Окружной административный суд г.Киева отказал в удовлетворении иска бывшего адвоката Анджея Климчука к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о признании неправомерным и отмене решения. Спорным решением ВКДКА оставила в силе решение КДКА Житомирской области о привлечении истца к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение правил адвокатской этики, с применением взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.

Спорное решение КДКА Житомирской области приняла по итогам рассмотрения заявления адвоката Петра Бойко, защитника в деле, в котором истец фигурировал в качестве потерпевшего. Речь идет о резонансном деле по обвинению в мошенничестве адвоката, члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского, в котором 30 сентября 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева вынес оправдательный приговор. Кроме того, в жалобе г-на Бойко указывалось на то, что этот «потерпевший» совершал провокации также в других делах, в частности, в отношении судьи, сотрудников государственной исполнительной службы, государственных регистраторов, ответственных лиц архитектурно-строительной инспекции, что подтверждает его систематическое сотрудничество со следствием.

Адвокатское сообщество вынесло свой вердикт: коллега, сотрудничающий с органами, не может быть адвокатом.

К слову, Окружной административный суд г.Киева в решении от 25 февраля 2019 года по делу №826/8426/17 помимо проверки соблюдения дисциплинарными органами адвокатского самоуправления процедуры привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности высказался и по сути предъявляемых к истцу претензий адвокатского сообщества.

В частности, в решении суда указано, что материалами дела доказано участие истца в систематических провокациях преступлений, сотрудничество с правоохранительными органами вопреки наличию адвокатского свидетельства, что является недопустимым согласно требованиям профильного законодательства и правилам адвокатской этики.

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