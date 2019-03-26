Служба судебной охраны зарегистрирована как юрлицо

22 марта 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации Службы судебной охраны.
Об этом информирует сайт Высшего совета правосудия.
Название юридического лица — Служба судебной охраны.
Местонахождение юридического лица: 01601, г.Киев, улица Липская, 18/5.
Напомним, что 21 марта 2019 Высший совет правосудия решением №886/0/15-19 назначил Валерия Бондаря на должность председателя Службы судебной охраны.
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