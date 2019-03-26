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Служба судебной охраны зарегистрирована как юрлицо

26 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

22 марта 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации Службы судебной охраны.

Об этом информирует сайт Высшего совета правосудия.

Название юридического лица — Служба судебной охраны.

Местонахождение юридического лица: 01601, г.Киев, улица Липская, 18/5.

Напомним, что 21 марта 2019 Высший совет правосудия решением №886/0/15-19 назначил Валерия Бондаря на должность председателя Службы судебной охраны.

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