Сегодня 26 марта 2019 года, 12:33

Турция начала расследование против американского банка в связи с обвалом лиры

Турецкие финансовые регуляторы начали расследование в отношении JPMorgan, обвиняя его в обвале курса лиры, сообщает Reuters.

Турецкое агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) и Совет по рынкам и капиталам (SPK) отреагировали на жалобы на пятничный доклад двух аналитиков американского банка, в котором утверждалось, что турецкая валюта будет нестабильна и продолжит падение по отношению к доллару. После его публикации курс лиры упал на 4%, что стало самым серьезным его снижением с августа прошлого года. В жалобах на этот доклад, отметили регуляторы, говорится, что он «спекулятивный» и «вводит в заблуждение».

В воскресенье, выступая в Стамбуле перед сторонниками, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил инвесторов, что они «дорого заплатят» за спекуляции на валютном рынке, и предостерег от «провокаций» вроде предсказаний о падении курса лиры.