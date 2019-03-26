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Сегодня 26 марта 2019 года, 12:33

Только по официальным подсчетам на рекламу кандидатов в Президенты потрачен миллиард

Согласно промежуточным финансовым отчетам кандидатов об использовании средств избирательного фонда, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии 25 марта, 44 кандидата на пост главы государства на выборах Президента Украины официально потратили 1 миллиард 273 миллиона гривен. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в своем Facebook.

Указано, что большинство средств кандидаты потратили на СМИ — 853 миллионов гривен.

«В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%)», — проинформировали в КИУ.

При этом в абсолютном отношении больше всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 млн грн), Юлия Тимошенко (118 млн), Александр Вилкул (97 млн), Сергей Тарута (80 млн), Владимир Зеленский (64 млн), Олег Ляшко (59 млн), Анатолий Гриценко (52 млн). Юрий Бойко потратил на рекламу 39 млн, Александр Шевченко — 34 млн, Руслан Кошулинский — 11 млн, Евгений Мураев — 11 млн, Андрей Садовой — 10 млн.

Кроме того, семь кандидатов пока официально не совершали никаких расходов во время кампании.

«Не потратили ни одной гривны Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев», — говорится в сообщении.

В КИУ подчеркивают, что неофициальные расходы еще больше. Указывается, что традиционно в отчетах не отражены расходы кандидатов на зарплаты агитаторов, членов комиссий и наблюдателей.