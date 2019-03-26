Сегодня 26 марта 2019 года, 12:33

Апелляционный суд не стал на сторону ФГИ в споре относительно «Укртелекома»

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Фонда государственного имущества и оставил в силе договор о купле-продажи «Укртелекома». Таким образом, крупнейшая телекоммуникационная компания остается в собственности Рината Ахметова. Об этом пишет издание Finbalance.

Также Фонду госимущества было отказано во взыскании более $80 млн пени с «Укртелекома» за просрочку исполнения обязательств по инвестициям. В ведомстве заявляли, что компания ЕСУ ненадлежащим образом исполнила свои обязательства, взятые в ходе приватизации «Укртелекома» восемь лет назад.

Также компанию ЕСУ обвиняли в том, что она не внесла инвестиции в полном объеме, а также не передала в госсобственность сеть специального назначения. В то же время ЕСУ утверждала, что внесение $450 млн инвестиций было не условием конкурса по приватизации «Укртелекома», а лишь планом.