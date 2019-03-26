Сегодня 26 марта 2019 года, 11:00

Как распознать фиктивный инвестиционный проект

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информирует инвесторов о десяти признаках фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций.

"Украинцы уже потеряли сотни миллионов гривен на квази финансовых проектах, основанных мошенниками в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и каких-либо гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Такие зоны возникли из-за задержки с совершенствованием финансового законодательства, и включают в себя, в частности, форекс трейдинг, криптоактивы, бинарные опционы, инвестирование в финансовые инструменты, управление активами на рынках капитала и тому подобное", - заявили в НКЦБФР.

Наличие только нескольких из них уже должно стать для инвестора причиной более придирчиво отнестись к анализу рекламных обещаний и более осторожно подойти к инвестированию своих денег. В комиссии отметили, что предупреждение заключено на основе анализа существующих и уже прекращенных сомнительных проектов.

Признаки, которые дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты, такие:

1. Большой процент гарантированной доходности. Основным признаком скам проектов является предложение сверхприбылей, которые в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка является чрезвычайно расплывчато описаны.

2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Как правило, проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, которая связана с предоставлением финансовых услуг, управления активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций, или экзотических стран.

3. Агрессивный маркетинг. Большинство скам-проектов нуждаются в агрессивной рекламной поддержке. Как правило, рекламные кампании реализуется в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах. Не должна успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и медиа-персон, или даже сеть родственных “партнерских” сайтов в других юрисдикциях.

4. Отсутствие физического офиса. Наличие исключительно онлайн коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, которые несут ответственность за управление средствами инвесторов. Заключение сделок без физического присутствия, личного или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэк-офиса, как юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.

5. Отсутствие регистрации в стране привлечение инвестиций. Отсутствие юридической регистрации лица или проекта в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран, как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Республика Вануату, стран с офшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

6. Отсутствует аккредитация инвестора. Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им займы на кабальных условиях.

7. Сомнительные или непроверенные биографии менеджеров. Закрытость информации о фактических руководителях проекта, ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, фигурирующих в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории. Наличие фактов или реализованных проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами и никоим образом не вовлекаться в процесс управления.

8. Отсутствие подписанных документов. По украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличии таких физически подписанных обеими сторонами документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи.

9. Настойчивое предложение привлекать друзей. Предложение инвестору привлекать к инвестициям друзей, родственников, знакомых является распространенной практикой скам проектов. Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц, через, к примеру, подключение средствами своего реферального ключа.

10. Сокрытие права собственности. Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности на активы или их часть, в которые теоретически инвестирует скам проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатов в управлении проектом активами инвестора.

НКЦБФР призывает инвесторов уже при наличии нескольких таких признаков стать особенно внимательным и осторожным относительно инвестирования в такой проект. Лучше всего сделать дополнительные проверки с целью удостовериться в надежности проекта, или же вообще отказаться от таких инвестиций.

Также всегда можно сделать соответствующие запросы к финансовым регуляторам, которые в пределах своей ответственности будут предоставлять соответствующий вывод или информацию.