Еврокомиссия крупно оштрафовала Nike из-за конкуренции

Европейские власти оштрафовали компанию Nike на 12,5 млн евро за запрет на продажу лицензионной футбольной атрибутики в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). «Это ограничение касалось товаров нескольких наиболее известных футбольных клубов и федераций», – сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (цитата по ТАСС).
По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, ограничения Nike «приводили к меньшему выбору и более высоким ценам для потребителей, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС».
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