Сегодня 25 марта 2019 года, 16:33

Деление на два: стали ясны условия конкурса на руководящие посты налоговой и таможенной служб

«Соединить нельзя разделить» — в этом перефразированном крылатом выражении для реформы налоговой службы сегодня уже можно поставить знак препинания.

На протяжении шести лет профильному министерству так и не удалось объединить таможенную и налоговую службы в единое юридическое лицо. И в конце прошлого года Кабинетом Министров Украины (КМУ) было принято постановление № 1200 «О создании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины», вступившее в силу 15 января с.г.

Напомним, что в этом нормативно-правовом акте было прописано, что Государственная налоговая служба Украины (ГНС) и Государственная таможенная служба Украины (ГТС) являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованной Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в соответствующих сферах деятельности.

В дальнейшем в повестку дня Межведомственной рабочей группы, созданной Министерством финансов Украины, был включен вопрос разработки положений о работе новых центральных органов исполнительной власти. 6 марта с. г. постановлением правительства № 227 утверждены Положения о государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной службе Украины. А спустя две недели эти документы были подписаны и опубликованы. Тогда же были обнародованы и распоряжения КМУ об объявлении конкурсов на занятие вакантных должностей руководителей этих служб. Примечательно, что у правительства в распоряжении имелось семь дней после обнародования Положений для утверждения распоряжений о проведении конкурсов, но КМУ не заставил долго ждать и молниеносно издал соответствующие документы, которые, к слову, сразу же опубликовали на официальном сайте правительства.

В частности, утвержден перечень документов, необходимых для участия в конкурсах и сроки их подачи. Так граничный срок подачи документов истекает в 16.00 5 апреля с.г. Конкурсы на обе вакансии будут проведены 16 апреля 2019 года.

Примечательно, что в этих распоряжениях определен не только должностной оклад (24 тыс. грн со всеми возможными надбавками), но и общие и специальные квалификационные требования к кандидатам. Среди специальных требований — общий стаж работы не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б», или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений, или на руководящих должностях в соответствующей сфере (таможенной или налоговой) — не менее трех лет.

Подробнее о ключевых моментах нормативных актов читайте в свежем номере «Юридической практики» в материале «Деление на два».

Обо всех ключевых нюансах реорганизации фискальной службы представители министерства финансов, бизнеса, и, возможно, кандидаты на ключевые должности в ГТН и ГНС расскажут 10 апреля 2019 года на VI Международном налоговом форуме.

Программа и регистрация доступны по ссылке.