Сегодня 25 марта 2019 года, 18:06

«Due Diligence может быть разным, но, как правило, чаще всего речь идет о юридическом аудите», — подчеркнула Анна Грищенко, лектор LHS

«Как подготовиться к продаже своего бизнеса. Алгоритмы проведения Due Diligence» — тема следующей лекции блока «Допродажная подготовка бизнеса. Due Diligence» Школы корпоративного права и M&A LHS. Об этом слушателям рассказала Анна Грищенко, руководитель практики слияний и поглощений Pavlenko Legal Group.

«Due Diligence может быть разным, но, как правило, чаще всего речь идет о юридическом аудите», — отметила лектор, обратив внимание, что ключевые вопросы, на которые необходимо ответить в этом процессе, касаются объекта, цели и объема аудита.

По ее словам, Due Diligence может проводиться в контексте подготовки как к продаже, так и к покупке, а также для оценки последствий после приобретения. В любом случае основная цель Due Diligence сводится к определению цены.

Due Diligence может проводиться в полном объеме (full scope), ограниченном (limited scope) или в виде red flag. По словам лектора, полный аудит сегодня практически не заказывается, поскольку это очень длительный и дорогостоящий процесс, а red flag, или, другими словами, табличный формат, становится все более популярным.

Следующий блок, о котором рассказала лектор, касается алгоритма проведения аудита. Она акцентировала внимание слушателей, что к вопросу техники доступа к данным и контактам нужно подходить ответственно, поскольку именно эти составляющие играют ключевую роль в процессе проведения аудита.

Следующий шаг в процессе — составление запроса, в который входят общий и особый блоки. В частности, общий блок включает в себя корпоративные, трудовые, договорные, имущественные вопросы. Особый блок зависит исключительно от бизнеса. Первое, на что следует обращать внимание, — это разрешительные документы в части срока их действия, необходимость переоформления лицензий и разрешений. Следующий момент — интеллектуальная собственность.

«Продавцу для создания более привлекательных условий сделки следует также проанализировать документы, подтверждающие право собственности, разрешительные документы, выяснить наличие штрафов или долгов», — порекомендовала г-жа Грищенко.

Due Diligence с точки зрения покупателя делается с целью снижения цены, а со стороны продавца — с целью ее обоснования. В любом случае отчет по итогам Due Diligence ляжет в основу переговоров и станет «дорожной картой» этого процесса.