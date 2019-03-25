Национальной ассоциацией адвокатов Украины подготовлены методические рекомендации для адвокатов «О недопустимых доказательствах».
Документ размещен на сайте Ассоциации по ссылке .
Автор практического пособия — адвокат, ректор Высшей школы адвокатуры НААУ, член Экспертного совета НААУ Ярослав Зейкан.
«Пособие раскрывает тему владения техническими приемами, навыками и средствами, с помощью которых адвокат осуществляет защиту прав и интересов своих клиентов, определяет уровень квалификации адвоката. Важным также является умение воспользоваться ошибками досудебного следствия и обнаружения недопустимых и очевидно недопустимых доказательств», — говорится в описании на сайте НААУ.
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