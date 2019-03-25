Тенденции рынка M&A — в фокусе внимания слушателей LHS

В Legal High School Школа корпоративного права и M&A стартовала с блока «Допродажная подготовка бизнеса. Due Diligence». О тенденциях рынка M&A в контексте юрисдикционных рисков Украины рассказала Зоря Анна, партнер АО Arzinger.
Лектор отметила, что сегодня в Украине наиболее популярными отраслями для инвесторов являются TMT и IT-сектора. Кроме того, интерес вызывают агробизнес, металлургия и ритейл. Рынок коммерческой недвижимости также сегодня показывает рост с точки зрения поступления инвестиций.
«Сейчас существует огромный интерес иностранного инвестора к украинскому рынку. Вызван он в первую очередь реформами, которые происходят в нашей стране», — подчеркнула лектор.
Что касается реформ, влияющих на заинтересованность инвесторов, то корпоративная реформа, по мнению лектора, является одной из наиболее важных. Анна Зоря ознакомила слушателей с ключевыми нормативными актами, которые были приняты и вступили в силу на протяжении последних двух лет. В числе таких законодательных актов — закон №1983-VIII о процедурах «сквиз-аут» и «селл-аут». По словам г-жи Зори, с момента вступления в силу этого закона было проведено более 200 процедур «сквиз-аут».
Следующий нормативный акт, заслуживающий внимания, — это закон № 2210-VIII, устанавливающий новые подходы к разграничению публичных частных акционерных обществ, в частности, с точки зрения корпоративного управления и раскрытия информации.
«Закон об ООО — это прорыв. Он имеет диспозитивный характер и воплощает европейские нормы», — обратила внимание лектор еще на один важный нормативный акт в сфере корпоративной реформы.
«Огромное влияние на инвестора оказывает валютная реформа», — отметила Анна Зоря. В этой сфере, по ее словам, Украина была одной из зарегулированных стран, но Закон Украины «О валюте и валютных операциях» существенно изменял ситуацию. Сейчас снимается большое количество вопросов. В частности, происходит либерализация валютного регулирования в таких вопросах, как свобода валютных операций, свобода движения средств. Вводится принцип «разрешено все, что не запрещено законом», а также устанавливается принцип простого информирования.
Как указала лектор, в контексте мировых глобальных трендов важную роль играет налоговая реформа, поскольку она является в том числе продолжением валютной реформы.
В числе юрисдикционных рисков лектор назвала недоработку судебной практики, неприменение в законодательном поле Украины значительного количества эффективных договорных конструкций, применяемых за рубежом, а также злоупотребления со стороны органов государственной власти.
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