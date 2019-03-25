Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 марта 2019 года, 16:33

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Тенденции рынка M&A — в фокусе внимания слушателей LHS

25 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

В Legal High School Школа корпоративного права и M&A стартовала с блока «Допродажная подготовка бизнеса. Due Diligence». О тенденциях рынка M&A в контексте юрисдикционных рисков Украины рассказала Зоря Анна, партнер АО Arzinger.

Лектор отметила, что сегодня в Украине наиболее популярными отраслями для инвесторов являются TMT и IT-сектора. Кроме того, интерес вызывают агробизнес, металлургия и ритейл. Рынок коммерческой недвижимости также сегодня показывает рост с точки зрения поступления инвестиций.

«Сейчас существует огромный интерес иностранного инвестора к украинскому рынку. Вызван он в первую очередь реформами, которые происходят в нашей стране», — подчеркнула лектор.

Что касается реформ, влияющих на заинтересованность инвесторов, то корпоративная реформа, по мнению лектора, является одной из наиболее важных. Анна Зоря ознакомила слушателей с ключевыми нормативными актами, которые были приняты и вступили в силу на протяжении последних двух лет. В числе таких законодательных актов — закон №1983-VIII о процедурах «сквиз-аут» и «селл-аут». По словам г-жи Зори, с момента вступления в силу этого закона было проведено более 200 процедур «сквиз-аут».

Следующий нормативный акт, заслуживающий внимания, — это закон № 2210-VIII, устанавливающий новые подходы к разграничению публичных частных акционерных обществ, в частности, с точки зрения корпоративного управления и раскрытия информации.

«Закон об ООО — это прорыв. Он имеет диспозитивный характер и воплощает европейские нормы», — обратила внимание лектор еще на один важный нормативный акт в сфере корпоративной реформы.

«Огромное влияние на инвестора оказывает валютная реформа», — отметила Анна Зоря. В этой сфере, по ее словам, Украина была одной из зарегулированных стран, но Закон Украины «О валюте и валютных операциях» существенно изменял ситуацию. Сейчас снимается большое количество вопросов. В частности, происходит либерализация валютного регулирования в таких вопросах, как свобода валютных операций, свобода движения средств. Вводится принцип «разрешено все, что не запрещено законом», а также устанавливается принцип простого информирования.

Как указала лектор, в контексте мировых глобальных трендов важную роль играет налоговая реформа, поскольку она является в том числе продолжением валютной реформы.

В числе юрисдикционных рисков лектор назвала недоработку судебной практики, неприменение в законодательном поле Украины значительного количества эффективных договорных конструкций, применяемых за рубежом, а также злоупотребления со стороны органов государственной власти.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1108) от 19/03/19 Свежий номер

Ритейл и FMCG

№ 12 (1108)
Отрасли практики

Мирный пусть

РЕПОРТАЖ

Hot-ученый

Судебная практика

Военная часть

Тема номера:

Двойное дно

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом