НАБУ закрывает уголовное производство в отношении Андрея Портнова

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против бывшего первого заместителя главы АП Андрея Портнова по факту возможного незаконного обогащения на 26 млн грн. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в НАБУ.
Производство N42017000000004815 от 25 ноября 2017 года закрыли 6 марта постановлением детектива НАБУ. В рамках дела расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн грн.
В НАБУ отметили, что дело закрыто в связи с решением Конституционного Суда об отмене статьи УК Украины об ответственности за незаконное обогащение.
26 февраля с.г. Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Через два дня Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный новый законопроект.
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