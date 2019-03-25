Сегодня 25 марта 2019 года, 16:33

В 99% случаев УПК Украины способен обеспечить в полной мере защиту прав и свобод лица, гарантированных Европейской конвенцией, — Назар Кульчицкий

О снятии ареста и возврате имущества, изъятого в рамках уголовного производства в контексте практики Европейского суда по правам человека слушателям Legal High School рассказал Назар Кульчицкий, глава адвокатского объединения «Назар Кульчицкий и Партнеры».

«Если говорить о защите права собственности и возможном вмешательстве, то ЕСПЧ разграничивает два основных направления, а именно — контроль права собственности и лишение права собственности», — подчеркнул лектор.

По словам г-на Кульчицкого, арест имущества представляет собой контроль за имуществом фактически без перехода права собственности от такого лица. В соответствии с практикой ЕСПЧ любые вопросы, связанные с контролем собственности, дают государству наиболее широкие дискреционные полномочия.

«УПК Украины в 99% случаев способен обеспечить в полной мере защиту прав и свобод лица, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод. Поэтому в большинстве случаев речь идет о том, что наши правоохранительные органы действуют за пределами УПК Украины», — считает Назар Кульчицкий.

Лектор отметил, что, согласно требованиям ЕСПЧ относительно вмешательства в право собственности лица, чем является арест имущества, такое вмешательство должно быть законным, преследующим легитимную цель и пропорциональным цели, которая преследуется, а не должно стать чрезмерным бременем для лица.

«Как правило, люди думают, что все, что происходит на стадии уголовного производства, попадает под действие статьи 6 Конвенции в ее уголовном аспекте. Но это не соответствует действительности, поскольку фактически данная статья гарантирует каждому право на справедливое судебное рассмотрение обвинения по сути», — подчеркнул г-н Кульчицкий. По его словам, на все, что связано с юридическими процедурами ареста имущества, распространяется статья 1 Первого протокола к Конвенции.

В частности, в качестве примера соблюдения справедливого баланса лектор привел решение ЕСПЧ «Uzan and Others v. Turkey», в котором оценка тяжести бремени, наложенного на заявителей в связи с арестом имущества, оценивалась с учетом того, что срок действия ограничений составлял от 10 до 15 лет, а объем ограничений предусматривал лишение возможности приобретения широкого ассортимента товаров, пользование заработной платой, частными транспортными средствами, сбережениями. Также ограничения имели автоматический, систематический и негибкий характер и не подлежали регулярному индивидуальному пересмотру, даже несмотря на то, что заявители никогда не были осуждены в рамках уголовного производства, а национальные суды установили, что лица, о которых идет речь, не могли быть привлечены к ответственности за материальный ущерб.

Назар Кульчицкий, говоря о процессуальных гарантиях, обратил внимание и на решение ЕСПЧ по делу «Denisova and Moiseyeva v. Russia», в котором указано следующее: для того чтобы достичь надлежащий баланс интересов, суды, рассматривающие вопрос о выделении доли в общей собственности, должны определить долю каждого из супругов с учетом имущества таким образом, чтобы доля каждого из супругов включала как вещи, которые подлежат конфискации, так и вещи, не подлежащие конфискации. В свете вышеупомянутого Суд признает, что на заявителей было возложено индивидуальное и чрезмерное бремя, которое могло быть законным только в случае, если бы у них была возможность эффективно оспаривать конфискационные меры, примененные в рамках уголовного производства, в котором они не выступали сторонами; однако им не предоставили такой возможности в дальнейшем в гражданском процессе, следовательно, был нарушен справедливый баланс между защитой права собственности и требованиями общественного интереса.