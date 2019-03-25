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Экс-сотрудник центрального аппарата СБУ признался в работе на российские спецслужбы

25 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года работал на спецслужбы России.

«С 1999 по 2018 год я являлся cотрудником Cлужбы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно — в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам РФ», — цитирует господина Прозорова ТАСС. Он рассказал, что передавал информацию о деятельности украинских силовиков, в частности, в районе проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Василий Прозоров также сообщил о существовании тайной украинской тюрьмы на территории мариупольского аэродрома. По его словам, людей там пытали и убивали.

Бывший сотрудник СБУ обвинил контрразведку Украины в организации диверсий и терактов в Донбассе. Он отметил, что подразделение СБУ для проведения таких операций готовили специалисты из США и Великобритании. «Были и такие предложения — обосновать необходимость проведения жестких спецопераций с привлечением подразделений вооруженных сил. Причем в этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов», — сказал господин Прозоров.

Напомним: власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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