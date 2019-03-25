Сегодня 25 марта 2019 года, 15:03

Андрей Чехонадский проанализировал судебную практику по взысканию процентов за пользование денежными средствами

В рамках курса LHS, посвященного вопросам защиты права собственности в судах разных юрисдикций, с лекцией на тему «Право кредитора на получение процентов за пользование денежными средствами в аспекте права собственности» выступил руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрей Чехонадский.

Анализируя судебную практику по такой категории споров, лектор обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой наличие курсовой разницы не является упущенной выгодой, поскольку курс мог не повыситься, а, наоборот, понизиться или остаться на том же уровне, и должник, в частности, за эти действия не несет ответственности.

Андрей Чехонадский подчеркнул, что в постановлении от 6 февраля 2019 года по делу №501/413/16ц Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда указал на отсутствие оснований для применения положений части 1 статьи 1048 Гражданского кодекса Украины по аналогии закона для определения размера процентов.

Обращаясь к практике Европейского суда по правам человека и ее влияние на формирование судебной практики национальными судами, лектор отметил, что Суд в аспекте права собственности указывает на право лица на получение процентов за пользование денежными средствами, при этом использует понятие «оправданные ожидание». В частности, речь идет о деле «Федоренко против Украины», в решении по которому говорится, что право собственности может быть существующим имуществом, или оправданными ожиданиями относительно возможности эффективного использования права собственности, или законными ожиданиями получения права собственности. «Единый государственный реестр судебных решений пестрит ссылками на это решение, когда идет речь о том, что такое право на получение процентов по своей правовой природе в понимании Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и Первого протокола к ней. Ответ один, что это оправданные ожидания в понимании ЕСПЧ», — подчеркнул Андрей Чехонадский.

Также лектор обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты ВС относительно правовой природы начислений процентов, предусмотренных статьей 625 Гражданского кодекса Украины. В частности, ВС пришел к выводу, что правовая природа начисления 3% годовых, предусмотренных частью 2 статьи 625 ГК Украины, имеет компенсационный, а не штрафной характер. В связи с этим, как считает Андрей Чехонадский, в таком случае не может идти речь о применении сокращенных сроков исковой давности при взыскании таких начислений.