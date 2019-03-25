Сегодня 25 марта 2019 года, 15:03

«Дело ПриватБанка»: Игорь Коломойский надеется на «правовую оценку» после выборов

Игорь Коломойский ждет компенсации за «ПриватБанк» после выборов. Об этом экс-владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский сообщил в интервью BBC, передает FinClub.

На вопрос BBC, надеется ли бизнесмен Игорь Коломойский в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах Президента вернуть «ПриватБанк» назад, г-н Коломойский ответил, что ожидает правовой оценки и компенсации.

«Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый — это очистить свое имя, второй — наказать виновных, а третий — получить компенсацию в том или ином виде», — говорит он.

На прямой вопрос, будет ли в случае победы Владимира Зеленского на выборах г-н Коломойский звонить Президенту с просьбой компенсировать убытки по «ПриватБанку», бизнесмен ответил отрицательно.

«Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации «ПриватБанка» не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос Президента, это вопрос правительства и НБУ», — напомнил бизнесмен.

На вопрос, боится ли он, что в случае возвращения его в Украину его арестуют, он отвечает «нет».

«Я могу хоть завтра приехать в Украину. Против меня не выдвинули никаких обвинений. Но я обеспокоен, что, учитывая количество судебных процессов между мной лично и НБУ или «ПриватБанком», мне через суд запретят выезд из страны», — пояснил г-н Коломойский.

C декабря 2016 года Кабинет Министров Украины докапитализировал «ПриватБанк» гособлигациями на сумму 155,4 млрд грн, но в лучшем случае «ПриватБанк» в 2022 году будет стоить от 40 млрд грн до 65 млрд грн.

«Отец» национализации «ПриватБанка» — бывший министр финансов Александр Данилюк — поверил кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому, что он не намерен возвращать «ПриватБанк» бывшему собственнику Игорю Коломойскому в случае победы на выборах, уточняют в FinClub.