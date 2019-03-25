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Минюст: доступ к профессии частного исполнителя получили уже 150 человек

25 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика
Минюст работает над дальнейшим упрощением доступа к профессии Минюст работает над дальнейшим упрощением доступа к профессии

Министерство юстиции Украины создает все необходимые условия для становления и развития независимого и высокопрофессионального института частных исполнителей в Украине. Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает сайт Минюста.

По ее словам, Украина последовательно исполняет взятые на себя обязательства по проведению судебной реформы, в том числе по усилению системы исполнения судебных решений. «Более чем за два года с начала введения института частных исполнителей было обеспечено свыше 2500 мест для обучения. Более 1500 человек изъявили желание проходить обучение, а 1200 человек уже успешно завершили его. Сейчас 150 частных исполнителей внесены в Единый реестр частных исполнителей Украины, и они начали полноценную работу», — отметила Светлана Глущенко.

По ее словам, создание Ассоциации частных исполнителей дало начало становлению системы самоуправления частных исполнителей в Украине. Основная цель ее деятельности — защита прав нового института.

«Министерство юстиции с учетом евроинтеграционного курса, международных обязательств и мнения представителей профессии, понимая важность и необратимость процесса реформирования сферы исполнения решений судов и других органов, взяло четкий курс на совершенствование процесса допуска к профессии частных исполнителей, порядка деятельности Дисциплинарной комиссии и отдельных норм, регламентирующих деятельность как государственных, так и частных исполнителей», — подчеркнула замминистра.

«В ближайшее время состоится пресс-конференция по совершенствованию порядка допуска к профессии частных исполнителей и порядка деятельности Дисциплинарной комиссии частных исполнителей», — добавила заместитель министра юстиции.

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