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По «Гагаринскому маршруту». Россия обещает развивать космический туризм

25 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Россия в ближайшие годы планирует запустить на орбиту несколько космических туристов, рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что в скором времени у США появятся свои пилотируемые корабли, в связи с чем на российских «Союзах» освободятся места. «Если раньше все корабли были забиты профессионалами, то сейчас, если у нас появляются свободные места, мы предлагаем такие услуги. Уже есть две заявки на 2020 и 2021 год», — заявил г-н Рогозин (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил глава «Роскосмоса», рассматриваются разные варианты полетов — на Международную космическую станцию (МКС) или вокруг Земли. Второй маршрут будет дешевле и короче. «Мы предлагаем разные маршруты: как на МКС, так и по «Гагаринскому маршруту» совершить виток вокруг Земли», — сообщил он. Дмитрий Рогозин также назвал «вполне вероятным», что среди космических туристов могут оказаться россияне.

В 2018 году госкорпорация представила космическую стратегию страны на период до 2030 года. Среди новых приоритетов в космосе намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну.

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