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Юлия Тимошенко в любом случае будет обжаловать проигрыш на выборах — источник

25 марта 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в случае проигрыша на выборах 31 марта или 21 апреля с.г. будет оспаривать результаты голосования.

Об этом говорится в статье «Украинской правды» «Я. Ты. Он. Она. Какой «план Б» у Порошенко, Тимошенко и Зеленского».

«Сегодня Тимошенко свято верит в собственную победу и, скорее всего, проигрыш не признает. Вылетит она в первом или во втором туре — Юлия Владимировна все равно будет оспаривать результаты и убеждать избирателей, что стала жертвой фальсификаций», — говорится в статье.

Отмечается, что в последние несколько недель Тимошенко ведет медийную подготовку к такому шагу, в том числе с помощью главы МВД Арсена Авакова.

«Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации... И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть», — пояснил «УП» один из штабистов лидера «Батькивщины».

Хотя в публичных выступлениях Тимошенко уверяла, что у нее нет «плана Б», но при этом постоянно намекала на возможность массовых протестов «в случае фальсификаций».

Также сообщается, что в случае проигрыша на президентских выборах г-жа Тимошенко поведет «Батькивщину» на парламентские и будет бороться за самую большую фракцию и кресло премьера.

«Другим запасным вариантом может стать поиск союзников в следующем парламенте для ограничения полномочий Президента, о чем уже более двух лет говорят лидеры «НФ» Арсений Яценюк и Арсен Аваков», — говорится в статье.

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