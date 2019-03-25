Сегодня 25 марта 2019 года, 12:02

FinСlub: стало известно, сколько денег гарантируется в каждом банке

Национальный банк впервые начал публиковать полезную для вкладчиков информацию о том, как много в каждом из банков хранится денег физлиц, которые гарантируются Фондом гарантирования вкладов физлиц.

ФГВФЛ каждому клиенту в случае банкротства банка гарантирует выплату компенсации вклада в пределах гарантированных государством 200 тыс. грн.

Фонд утверждает, что гарантирует 98,4% вкладов в банковской системе.

Но речь не идет о том, что 98,4% денег физлиц гарантируется Фондом.

Пример. Если в только что созданном банке десять вкладчиков разместили депозиты по 100 млн грн, то 100% этих вкладов будет подпадать под систему гарантирования. Но в случае банкротства этого банка его вкладчики получат суммарно только 2 млн грн. Таким образом, ФГВФЛ в случае банкротства такого банка понесет реальные затраты лишь на 0,2% от депозитов этого банка.

Сегодня НБУ сообщил, что такой показатель для всей банковской системы составляет 58,95%: физлица разместили в банках на 1 февраля 2019 года суммарно 437,4 млрд грн, а сумма возможной компенсации ФГВФЛ составляет 257,8 млрд грн.

Остальные свыше 40% средств физлиц — это не только депозиты состоятельных вкладчиков, у которых в банках хранится свыше 200 тыс. грн. Это и другие вклады, которые не попадают под гарантию: например, остатки по счетам меньше 10 грн или депозиты связанных лиц — акционеров и топ-менеджмента банков.

В действительности у ФГВФЛ сейчас всего 14 млрд грн, а потребность в средствах во время кризисов Фонд удовлетворяет за счет кредитов Минфина и НБУ.

Так, недавно купленный китайцами «УБРР» (гарантируется суммарно в банке 122 тыс. грн — минимальное значение для всей банковской системы), который еще не успел начать работать в рознце, и американский Citibank, который не работает с внешними клиентами-физлицами и, вероятно, хранит лишь остатки на зарплатных счетах своих сотрудников (594 тыс. грн), имеют по 100% этого показателя.

У банков «Форвард», «Скай Банк» и «А-Банк», которые, наоборот, активно работают с внешними клиентами, эти показатели на уровне 89-97%. Это говорит о том, что эти банки выбирает для себя «средний» украинец (ФГВФЛ отмечает, что средняя сумма вклада по системе составляет 10 626 грн), а не состоятельные клиенты.

Крупнейший в Украине банк — «ПриватБанк» — имеет 70% вкладов, по которым могут быть выплаты ФГВФЛ в случае банкротства — на общую сумму 131,4 млн грн (это 51% от суммы всех гарантий ФГВФЛ).

Ознакомиться с общей ситуацией можно благодаря инфографике по ссылке.