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Создатель картины «Битва под Берестечком» судится с авторами «Слуги народа»

25 марта 2019 года Источник:strana.ua

Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения заявление главного художника студии Украинского батального искусства Артура Орленова о наложении ареста на 31 млн грн, которые принадлежат ООО «Киностолица», ООО «Студия Квартал 95» и ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1». Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 21 февраля 2019 года.

Уточняется, что известный художник судится с этими организациями из-за нарушения имущественных авторских прав и требует от них компенсации — 31 млн грн. По мнению истца, без наложения ареста на денежные средства на банковских счетах ответчиков они будут иметь достаточно времени в ходе рассмотрения дела для вывода со счетов на счета предприятий группы компаний, что позволит им уклониться от реального исполнения решения суда и уплаты соответствующей компенсации.

В то же время суд отказал истцу в удовлетворении его заявления, поскольку тот не предоставил достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие мер обеспечения иска приведет к описанным выше последствиям.

Также суд считает, что принятие мер обеспечения иска может препятствовать хозяйственной деятельности неопределенному кругу лиц.

Сейчас судебное заседание отложено в связи с отпуском судьи и состоится 8 апреля 2019 года. Дело рассматривает председатель Печерского районного суда Руслан Козлов.

В комментарии г-н Орленов заявил, что было нарушено его авторское право путем незаконного использования картины «Битва под Берестечком» в заставке ко всем сериям телесериала «Слуга народа 2. От любви к импичменту».

«Наверное, фото картины взяли в интернете. Однако на моих сайтах есть сообщения, что изображение картин запрещено использовать без согласия автора», — пояснил художник.

Орленов добавил, что авторы сериала, узнав об иске, сразу удалили с YouTube весь сериал «Слуга народа 2», «два месяца его не было, и вот только выложили уже «исправленный» вариант».

По данным бизнес-поискового ресурса Youcontrol, соучредителями ООО «Студия Квартал 95» являются шоумен, а ныне кандидат в Президенты Владимир Зеленский, братья Сергей и Борис Шефиры, Андрей Харламов и Юрий Маховский.

ООО «Киностолица» основали Борис Шефир и Андрей Яковлев.

Идея создания сериала «Слуга народа» принадлежит Владимиру Зеленскому, Сергею и Борису Шефирам, Андрею Яковлеву и Алексею Кирющенко. Лента «Слуга народа 2. От любви к импичменту» вышла в 2017 году.

В Украине премьерные две части сериала «Слуги народа» транслировал телеканал «1+1».

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